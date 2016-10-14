Украинская Vega поделила очки с Liquid в рамках DreamLeague S6

Матч украинской Vega Squadron и Team Liquid, проходящий в рамках группового этапа ASUS DreamLeague S6, закончился со счетом 1:1. Отметим, что за победу на каждой карте команда получает приз 1 тысячу долларов. Четыре лучшие коллектива по итогам первого этапа отправятся на LAN-финал турнира, который пройдет в рамках фестиваля DreamHack Winter 2016. Призовой фонд финального этапа соревнований составит 175 тысяч долларов.

На данный момент Vega занимает третью строчку в турнирной таблице имея в своем активе три ничьи при одном поражении.