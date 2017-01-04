Украинская Vega победила российскую Rebels в финале Royal Arena

Украинский коллектив Vega Squadron переиграл со счетом 3:0 российскую Rebels в финале второго сезона online-турнира Royal Arena, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Встреча команд в рамках группового этапа закончилась со счетом 1:1, благодаря чему Rebels заняла первую строчку квартета А и начала свое выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Vega в свою очередь переиграла в четвертьфинале другой российский коллектив Team Empire со счетом 2:1. Vega и Rebels заработали по 3 и 1,5 тысячи долларов соответственно.

Online-турнир

Royal Arena

Финал

Vega Squadron – Rebels – 3:0

Vega Squadron: Сергей "God" Брагин, Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Андрей "Mag" Чипенко, Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля, Дмитрий "Ditya Ra" Миненков

Rebels: Вадим "Sedoy" Мусорин, Максим "Shachlo" Абрамовских, Олег "Crazy" Колесниченко, Владимир "RodjER" Никогосян, Арсений "ArsZeeqq" Усов