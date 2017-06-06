Украинская Natus Vincere покинула московский EPICENTER

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere уступил европейской Team Secret третьем туре группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. После этого поражения Na`Vi потеряла шансы на выход в плей-офф. Team Secret занимает вторую строчку группы A с шестью очками после двух встреч.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Третий тур

Natus Vincere (Украина) – Team Secret (Европейский Союз) – 0:2

Natus Vincere - Виктор "GeneRaL" Нигрини (Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев (Россия), Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль (Швеция), Данил "Dendi" Ишутин (Украина), Мальте "Biver" Винтер (Дания).

Team Secret - Пио "MP" Ной (Корея), Клемент "Puppey" Иванов (Эстония), Язид "YapzOr" Жарадат (Иордания), Чжэн "MidOne" Йек Най (Малайзия), Морис "KheZ"uГутман (Германия).