Украинская Natus Vincere назовет новый состав по Dota 2 до 27 декабря

Natus Vincere объявит новый состав по дисциплине Dota 2 до 27 декабря, сообщил на своей странице в твиттере киберспортивный директор Na’Vi Евгений Золотарев. Примечательно, что ранее игрок команды Виктор "General" Нигрини утверждал, что это произойдет 22 или 23 декабря.

Напомним, что в начале прошлого месяца после неудачного выступления на квалификации к The Boston Major команду покинули Иван "ArtStyle" Антонов, Акбар "SoNNeikO" Бутаев и Дмитрий "Ditya Ra" Миненков.

Помимо Нигрини в состав "рожденных побеждать" на данный момент входит только Данил "Dendi" Ишутин.