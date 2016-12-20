21:46 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Украинская Natus Vincere назовет новый состав по Dota 2 до 27 декабря

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Natus Vincere объявит новый состав по дисциплине Dota 2 до 27 декабря, сообщил на своей странице в твиттере киберспортивный директор Na’Vi Евгений Золотарев. Примечательно, что ранее игрок команды Виктор "General" Нигрини утверждал, что это произойдет 22 или 23 декабря.

Напомним, что в начале прошлого месяца после неудачного выступления на квалификации к The Boston Major команду покинули Иван "ArtStyle" Антонов, Акбар "SoNNeikO" Бутаев и Дмитрий "Ditya Ra" Миненков.

Помимо Нигрини в состав "рожденных побеждать" на данный момент входит только Данил "Dendi" Ишутин.

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