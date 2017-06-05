Украинская Na`Vi стартовала с поражения на московском EPICENTER

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere уступил действующему чемпиону "мэйджора" – европейской OG – в первом туре группового этапа EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:0. Напомним, что OG получила прямое приглашение от организаторов, а Na`Vi заработала свой слот благодаря победе в зрительском голосовании среди вторых команд квалификации.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

OG – Таль "Fly" Айзик (Израиль), Анатан "Ana" Фам (Австралия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Густав "s4" Магнуссон (Швеция).

Natus Vincere – Виктор "GeneRaL" Нигрини (Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев (Россия), Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль (Швеция), Данил "Dendi" Ишутин (Украина), Мальте "Biver" Винтер (Дания).