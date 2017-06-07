Украинская Na`Vi проиграла всухую все матчи московского EPICENTER

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere проиграл все четыре матча группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. В последнем туре Na`Vi уступила европейской Team Liquid. Примечательно, что "Рожденные побеждать" проиграли все матчи всухую. Состав получил квоту на LAN-финал благодаря победе в голосовании среди команд, занявших вторые места на региональных квалификациях.

Natus Vincere заняла последнюю строчку группы А и лишилась шансов на попадание в плей-офф уже после третьего тура. Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Natus Vincere (Украина) - Team Liquid (Европейский Союз) - 0:2

Natus Vincere - Виктор "GeneRaL" Нигрини (Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев (Россия), Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль (Швеция), Данил "Dendi" Ишутин (Украина), Мальте "Biver" Винтер (Дания).

Team Liquid - Марун "GH" Мерхей (Ливан), Лассе "Matumbaman" Урпалайнен (Финляндия), Иван "MinD_ContRoL" Бориславов (Болгария), Амер "Miracle-" аль-Баркави (Иордания), Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми (Германия).