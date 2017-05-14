Украинец "Resolut1on" отобрался на московский EPICENTER в составе Thunderbirds

Коллектив Thunderbirds переиграл канадскую Team NP в финале американской квалификации турнира EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:0. Отметим, что в составе Thunderbirds выступают четыре европейских игрока, в том числе украинец Роман "Resolut1on" Фоминок. Сегодня в матче за единственную путевку от европейского региона на LAN-финал встретятся Team Secret эстонца "Puppey" и украинская Natus Vincere.

Всего в чемпионате примут участие 10 команд, шесть из которых получили прямое приглашение. СНГ-регион представит российская Virtus.pro. LAN-финал турнира с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".