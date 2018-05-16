Украинец Resolut1on и VGJ.Storm – в шаге от гранд-финала MDL Changsha Major

Американская VGJ.Storm нанесла поражение Team Secret в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф MDL Changsha Major со счетом 2:1. Теперь команда украинца Романа "Resolut1on" Фоминка сыграет за выход в гранд-финал с Vici Gaming, переигравшей Mineski во втором полуфинале. Уступивший коллектив продолжит выступление в нижней сетке.

MDL Changsha Major проходит с 14 по 20 мая в Китае. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов.

Китай

MDL Changsha Major

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

VGJ.Storm – Team Secret – 2:1