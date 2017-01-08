Украинец "Resolut1on" - чемпион ESL One Genting 2017 в составе Digital Chaos

Североамериканский коллектив Digital Chaos, в составе которого выступает Роман "Resolut1on" Фоминок, победил со счетом 3:2 китайскую Newbee в гранд-финале турнира ESL One Genting 2017. Стоит отметить, что украинский киберспортсмен выступает на героях первой позиции в своей команде.

Это дебютная победа на LAN-турнирах для DC - серебряного призера последнего чемпионата мира. Единственный представитель СНГ-региона на турнире российская Virtus.Pro уступила будущим чемпионам на стадии полуфинала со счетом 0:2.

Соревнования с призовым фондом 250 тысяч долларов проходили в малайзийском Гентинге с 6 по 8 января.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Плей-офф

Финал

Digital Chaos (США) – Newbee (Китай) – 3:2

Digital Chaos: Дэвид "MoonMeander" Тан (Канада), Расмус "MiSeRy" Филипсен (Дания), Аливи "w33" Омар (Румания), Мартин "Saksa" Саздов (Македония), Роман "Resolut1on" Фоминок (Украина).

Newbee: Дэмиэн "Kphoenii" Чок (Австралия), Сюй "uuu9" Хань, Цзэн "Faith" Хунда, Ху "Kaka" Лянчжи, Сун "Sccc" Чунь (все – Китай).