Украинец "No[O]ne" – 13-й в мире игрок с рейтингом 9000 MMR

Украинский киберспортсмен, выступающий за российскую организацию Virtus.pro, Владимир "No[O]ne" Миненко преодолел отметку 9000 MMR – рейтинг подбора одиночных игр. Он стал 13-м игроком в мире с подобным результатом. СНГ-регион в клубе "9000" представляет одноклубник Миненко – Роман "RAMZES666" Кушнарев, достигший 9000 MMR летом прошлого года, а также украинский киберспортсмен Илья "ALOHADANCE" Коробкин и россиянин Акбар "SoNNeikO" Бутаев из Vega Squadron.

Иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави из Team Liquid первым в мире набрал 9000 MMR, вслед за ним это сделал натурализованный канадец Артур "Arteezy" Бабаев из американской Evil Geniuses.