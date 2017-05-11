Украинец "Mag" победил в двух первых матчах за филиппинскую Mineski

Украинский игрок Андрей "Mag" Чипенко начал свое выступление в составе филиппинской Mineski.GGNetwork с побед над малайзийской Fnatic и казахстанской MVP.Revolution. Встречи прошли в рамках квалификации к турнирам MDL и EPICENTER: Moscow. Украинский киберспортсмен, покинувший прошлый коллектив в марте этого года, заменил в составе филиппинской команды Ли "kyxY'" Канг Янга.

Организация устроит новой пятерке испытательный период, по окончании которого будут приняты финальные решения. Пробный состав Mineski.GGNetwork выглядит следующим образом: Райан "Bimbo" Джей Квай (Филиппины), Чай "Mushi" Е Фун (Малайзия), Андрей "Mag" Чипенко (Украина), Адам Эрванн Шах "343" бин Ахтар Хуссейн (Малайзия), Майкл "ninjaboogie" Росс (Филиппины).