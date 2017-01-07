Украинец "Lil" из Virtus.Pro пообещал болельщикам "мяса" в матче за выход в плей-офф ESL One Genting 2017

Игрок российской Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк в преддверии матча за выход в плей-офф ESL One Genting 2017 выразил уверенность в том, что болельщиков ждет интересный поединок. Соперник российско-украинского коллектива определится в матче 1-го раунда нижней сетки, в котором встретятся Fnatic (Малайзия) и Team NP (Канада). В пятницу Virtus.Pro взяла верх над канадцами, но уступила китайской Newbee.
Напомним, в соревновании принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. В плей-офф проходят по два коллектива. Призовой фонд турнира, который продлится до 8 января, составляет 250 тысяч долларов.
"Играем в 12.30 по Москве. Будет мясо!" – написал Ильюк на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Мики Цыган
Этот процесс уже не остановить. Пора уже это понять. Киберспорт очень быстро набирает обороты.
07:17
Роджер)))
СЭ реально уже не смешно ... хватит Доту.СS и всякую чепуху считать киберспортом. ФИФА (ПЭС) или НХЛ, НБА,Формула 1 от FIA и тому подобные спортивные симуляторы еще куда не шло,да и то это тоже НЕ СПОРТ !!! Пьер де Кубертен в гробу перевернулся уже давно, реально неуважение же ... Матч тв тоже начали эту ересь показывать ((( ну совсем уже(((
06:56
Thomas_Boy
Zadrali svoimi drocherami
06:53