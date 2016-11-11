Украинец ALOHADANCE покинул Team Empire

Украинский киберспортсмен Илья "ALOHADANCE" Коробкин объявил в своем Twitter-аккаунте о том, что теперь является свободным агентом и находится в поиске нового коллектива. Ранее Илья выступал за российскую Team Empire. Спортивный директор "Империи" Александр "Stranger" Соломонов объяснил уход игрока из команды необходимостью перемен.

"Сейчас команде необходимы перемены, это понимают все. Текущему составу будет сложно развиваться вместе. Сегодня мы расстаемся с Алохой. Илья изменился в лучшую сторону как личность, что радует, но, к сожалению, он не смог показать ожидаемого уровня игры. Возможно, игроки данного состава оказались "не его" командой. Желаю ему найти "свою" команду и свою игру”, – сказал Соломонов.

Согласно заявлению менеджера организации на официальном сайте Team Empire, эта перестановка является не последней в команде.