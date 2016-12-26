13:10 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Украинец "ALOHADANCE" - 11-й в мире игрок с 9000 MMR

Илья "ALOHADANCE" Коробкин. Фото cybersport.ru
Илья "ALOHADANCE" Коробкин. Фото cybersport.ru
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Украинец Илья "ALOHADANCE" Коробкин из команды F.R.I.E.N.D.S. преодолел рубеж в 9 тысяч MMR – в активе киберспортсмена на данный момент 9007 очков рейтинга в Dota 2. Он стал 11-м игроком в мире, достигшим этой отметки. В их числе есть два других представителя СНГ – россияне Роман "RAZMZES666" Кушнарев и Акбар "SoNNeiKo" Бутаев, которые набрали свои 9 тысяч баллов 31 августа и 4 ноября соответственно. Наибольшее представительство в числе лучших имеет Китай – четыре спортсмена из Поднебесной покорили эту отметку в период с 31 августа по 10 сентября. Самым первым "членом клуба" стал иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави, добившийся этого резульатата в мае этого года.

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