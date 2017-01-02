Украинцы "No[o]ne" и "Resolut1on" – победители премии GosuAwards

Два украинских киберспортсмена стали победителями премии GosuAwards по дисциплине Dota 2. Владимир "No[o]ne" Миненко из Virtus.Pro был отмечен как игрок, добившийся в минувшем году наибольшего прогресса, а представитель Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фоминок получил приз лучшему кэрри. При этом они были признаны лучшими как экспертами авторитетного портала GosuGamers, проводившего премию, так и пользователями.

В номинации "Прорыв года" победил Чу "shadow" Цзэюй (Омар "Madara" Дабасас – по мнению пользователей); приз лучшему игроку средней линии достался Аливи "w33" Омару (Амер "Miracle-" аль-Баркави Саид победил в голосовании пользователей; лучший игрок сложной линии – Чжан "Faith_bian" Жуйда (Саахил "UNiVeRsE" Арора); дуэт поддержки – Таль "Fly" Айзик и Андреас "Cr1t-" Нильсен.