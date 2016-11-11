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Уильям "Blitz" Ли заявлен в состав Digital Chaos

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Команда Digital Chaos заявила в свой состав Уильяма "Blitz" Ли в качестве запасного игрока, сообщает официальный сайт регистрации Valve. DC пошла по пути другой американской команды – Evil Geniuses, приняв в свои ряды в качестве запасного игрока тренера команды. Blitz пришел в Digital Chaos в конце августа 2016 года, ранее он являлся тренером другого коллектива – Team Liquid. Напомним, что по правилам Valve команды имеют право дозаявить запасного на The Boston Major, если тот не является игроком команды, участвующей в турнире.

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