Уильям "Blitz" Ли заявлен в состав Digital Chaos

Команда Digital Chaos заявила в свой состав Уильяма "Blitz" Ли в качестве запасного игрока, сообщает официальный сайт регистрации Valve. DC пошла по пути другой американской команды – Evil Geniuses, приняв в свои ряды в качестве запасного игрока тренера команды. Blitz пришел в Digital Chaos в конце августа 2016 года, ранее он являлся тренером другого коллектива – Team Liquid. Напомним, что по правилам Valve команды имеют право дозаявить запасного на The Boston Major, если тот не является игроком команды, участвующей в турнире.