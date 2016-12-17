Триумфатор The Boston Major европейская OG завоевала путевку на турнир в Хорватии

Победитель The Boston Major 2016 европейская OG одержала победу над Elements Pro Gaming в гранд-финале второй региональной квалификации Dota Pit League Season 5 со счетом 3:2. Этот успех позволил команде получить путевку на LAN-финал турнира, который пройдет в хорватском Сплите. Таким образом, стали известны все 8 участников соревнования.

Ранее прямые приглашения получили два лучших коллектива The International 2016 – Digital Chaos (Европа) и Wings Gaming (Китай), а через отборочные пробились Team Faceless (Сингапур), Evil Geniuses , Team Secret (обе - Европа), Virtus.pro G2A (Россия). Также в Хорватию поедет китайская Invictus Gaming, заменившая снявшуюся Newbee. Призовой фонд Dota Pit League Season 5 составит 125 тысяч долларов.

Dota Pit League Season 5

Квалификационный турнир

Европа

2-й этап

Гранд-финал

OG (Европа) – Elements Pro Gaming (Сербия) – 3:2