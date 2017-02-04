18:36 4 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Три команды из Европы отправятся в Шанхай на SL i-League

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Организаторы турнира StarLadder i-League назвали имя второй приглашенной команды. Прямого попадания на чемпионат удостоилась европейская OG – победитель последнего major-турнира в Бостоне. Действующий чемпиона мира – китайская Wings – также сможет принять участие в соревнованиях без прохождения квалификаций.

OG станет третьей европейской командой на SL i-League. Ранее Team Liquid и Team Secret завоевали путевки на региональных отборочных. В Шанхай также отобрались филиппинская TNC, американская Digital Chaos, китайские VG.J и IG.Vitality. Триумфатор первенства с призовым фондом 300 тысяч долларов определится в конце февраля в шанхайской баскетбольной арене Shanghai International Gymnastics Center.

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Материалы REN-TV

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