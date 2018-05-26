Три игрока Virtus.pro стали долларовыми миллионерами после выхода в финал ESL

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro вышел в финал ESL One Birmingham 2018. Благодаря этому результату "Медведи" гарантировали себе 200 тысяч долларов призовых. Таким образом сразу три игрока VP преодолели отметку миллион долларов призовых. Первыми киберспортсменами из России, заработавшими миллион долларов на турнирах, стали Алексей "Solo" Березин, Павел "9pasha" Хвастунов и Роман "RAMZES" Кушанерв.

Лидером среди игроков из СНГ по призовым остается украинец Роман "Resolut1n" Фоминок. Его показатель составляет 1,2 миллиона долларов.