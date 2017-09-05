Тренером Vega Squadron будет иностранец

Владелец организации Vega Squadron Алексей "Vega" Кондаков сообщил, что тренером состава по Dota 2 будет специалист не из СНГ. Он уточнил, что имя наставника держится пока в секрете. Таким образом, "акулы" станут первым коллективом с постсоветского пространства, который будет работать с иностранным тренером. Напомним, что команда полностью состоит из русскоязычных игроков.

В минувшем сезоне Vega Squadron не смогла отобраться на The International, проиграв Team Spirit (0:2) в финале нижней сетки региональной квалификации. Также "акулы" заняли 5-6 место на SL i-League Invitational #2, а на DreamLeague Season 7 сумели попасть в четверку сильнейших.