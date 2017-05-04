Тренер Virtus.pro: "Замены исключены"

Тренер состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Иван "ArtStyle" Антонов рассказал в интервью порталу cybersport.ru о том, что в команде не будет замен в текущем сезоне. На прошлой неделе VP заняла второе место на The Kiev Major, что является лучшим результатом СНГ-команд на "мэйджорах". В финале чемпионата с призовым фондом 3 миллиона долларов "Медведи" уступили европейской OG со счетом 3:2.

– Решафлы исключены, – отметил Антонов. – Я думаю, ребята проведут еще не один год вместе. У них все супер хорошо и ментально, и в плане общения, и в игре. Они это доказали на турнире. Поверьте мне, они хотят разрывать дальше и хотят выиграть турнир уровня "мейджора" или "инта". Они вряд ли расстанутся, пока не сделают это. Я был уверен, что они сделают это здесь, в Киеве, – я ошибался, но время еще есть.