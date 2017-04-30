Тренер Virtus.pro уверен в победе команды на The Kiev Major 2017

Тренер состава Virtus.pro по дисциплине Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов в интервью VK Dota2 выразил уверенность в победе команды на The Kiev Major 2017. По его словам, "медведям" все равно, с кем играть в финале. Напомним, их соперником будет европейская OG или американская Evil Geniuses.

Заключительные встречи первого "мэйджора" в СНГ пройдут сегодня на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов, миллион достанется триумфатору.

– Кого бы хотели видеть соперником в финале?

– Если честно, абсолютно все равно. Я точно уверен в команде Virtus.pro, и мы точно выиграем этот "мейджор"".