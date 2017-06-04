Тренер Virtus.pro уверен: в финал "Эпицентра" команда точно должна пробиться

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов выразил уверенность в том, что команда дойдет до финала предстоящего EPICENTER: Moscow. Он подчеркнул, что ожидает высокий уровень организации.

Соревнование пройдет в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.

– Каков сейчас общекомандный уровень, настрой и готовность?

– Скажем так: возможно, настрой чуть более слабый, чем был на "мажоре", но он явно очень сильный. Мы будем показывать свой максимум. Думаю, в финалисты мы точно должны пробиться.

– Какие помимо OG есть оппоненты, которых можно назвать сильными и опасными?

– Мне кажется, сейчас здесь десять сильнейших команд. И перестановки в патче. Думаю, каждая команда может выстрелить, и каждую стоит опасаться. Самые явные – EG и iG, возможно. Secret тоже. "Сикреты" слишком давно ничего не выигрывали, что-то должны показать.

– Какие есть плюсы и минусы всех турниров. Чего хотелось бы избежать?

– На самом деле, я ко всему привык. Здесь все более комфортно и лучше настроено. EPICENTER этим славился – очень хорошая организация, и все для игроков.