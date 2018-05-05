Тренер Virtus.pro – о поражении от команды "ПСЖ": "Соперник нас удивил"

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов после поражения в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф EPICENTER XL с PSG.LGD (1:2) выразил сожаление по поводу результата. Антонов отдал должное сопернику, который теперь поборется с Team Liquid за выход в гранд-финал московского "мэйджора". "Медведи" продолжат выступление в нижней сетке, где их соперником будет Mineski.

– LGD стала играть намного лучше, – отметил в интервью пресс-службе организации ArtStyle. – Пики стали намного лучше. Потому что на DAC 2018 казалось, что там играют два таких плотных аутсайдера. Делали много ошибок, камбек за камбеком. Здесь же LGD показала совсем другой уровень. Мы прямо удивились.