Тренер Virtus.pro – о поражении от команды "ПСЖ": "Мы играли несобранно"

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов после поражения в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф China Dota2 Supermajor с PSG.LGD (0:2) рассказал о причинах такого результата. По его словам, "медведи" недооценили уровень игры своих оппонентов на Io. Кроме того, сами киберспортсмены российской команды действовали недостаточно собрано.

VP продолжит выступление в нижней сетке, где их соперником будет OpTic Gaming.

– PSG.LGD действительно хорошо умеют играть с Io, не зря его все банят, – отметил в интервью пресс-службе организации ArtStyle. – В целом по игре мы очень многое отдавали и играли несобранно. Мы плохо инициировали, у нас мало чего получалось.