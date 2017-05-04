Тренер Virtus.pro о финале "мэйджора": "Больше мы проиграли, чем они выиграли"

Тренер состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Иван "ArtStyle" Антонов поделился в интервью порталу cybersport.ru мнением о причинах поражения в финале The Kiev Major. В заключительном поединке первого "мэйджора" в СНГ VP уступила европейской OG со счетом 3:2.

– Хочу извиниться перед фанатами за громкие слова в аналитике перед матчем – я говорил, что OG мы обыграем любыми стратегиями и как угодно, – напомнил Антонов. – Я действительно так думал. Против OG у нас были наши стабильно сильные герои, мы с ними должны были выйти и их обыграть. Просто в тот вечер что-то пошло не так, потому что мы выигрывали большинство игр, но сами их отдавали. OG этим пользовались, это их большая заслуга. Но, по-моему, больше мы проиграли, чем они выиграли.