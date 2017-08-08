16:53 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Тренер TnC о сетке плей-офф TI7: "Рада, что избежали встречи с Virtus.pro"

Мюриэлль "Kipspul" Уисман (в центре). Фото gosugamers.net
Мюриэлль "Kipspul" Уисман (в центре). Фото gosugamers.net
 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Тренер филиппинской TnC Pro Team Мюриэлль "Kipspul" Уисман поделилась с порталом GosuGamers ожиданиями от предстоящей встречи с китайской LGD.FY в четвертьфинале чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Напомним, LGD.FY заняла первое место группы B, победив в 14-ти картах из 16-ти. TnC расположилась на четвертой строчке группы А с девятью очками. Уисман считает, что TnC повезло избежать встречи с двумя главными претендентами на титул: европейской Team Liquid и российской Virtus.pro.

– Для нас это будет серьезное испытание, – отметила Уисман. – Я предвкушаю встречу с китайской командой. Наш стиль игры будет эффективен против них. Мы не боимся. Групповой этап и плей-офф – совершенно разные вещи. Team Liquid является главным претендентом на титул. Также Virtus.pro. Никогда не сбрасываю их со счетов. Я рада, что мы избежали встречи с ними.

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