Тренер TnC о сетке плей-офф TI7: "Рада, что избежали встречи с Virtus.pro"

Тренер филиппинской TnC Pro Team Мюриэлль "Kipspul" Уисман поделилась с порталом GosuGamers ожиданиями от предстоящей встречи с китайской LGD.FY в четвертьфинале чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Напомним, LGD.FY заняла первое место группы B, победив в 14-ти картах из 16-ти. TnC расположилась на четвертой строчке группы А с девятью очками. Уисман считает, что TnC повезло избежать встречи с двумя главными претендентами на титул: европейской Team Liquid и российской Virtus.pro.

– Для нас это будет серьезное испытание, – отметила Уисман. – Я предвкушаю встречу с китайской командой. Наш стиль игры будет эффективен против них. Мы не боимся. Групповой этап и плей-офф – совершенно разные вещи. Team Liquid является главным претендентом на титул. Также Virtus.pro. Никогда не сбрасываю их со счетов. Я рада, что мы избежали встречи с ними.