Тренер Na`Vi о новичке Crystallize: "Расцветает на глазах"

Тренер по Dota 2 украинской организации Natus Vincere Александр "XBOCT" Дашкевич ответил на вопросы болельщиков касательно новичка "Рожденных побеждать" – Владислава "Crystallize" Кристанека. Последний сменил шведа "Pajkatt" на первой позиции в составе Na`Vi. Замена состоялась в летнее трансферное окно.

– Играет он великолепно, молодец, – считает Дашкевич. – Немножко нервничал, но мы ему с этим помогаем. Я вижу, как все ребята его в игре подбадривают. Само собой, человек впервые попал на такой серьезный буткемп, где помимо пяти игроков еще есть тренер, менеджмент и еще много людей, которые его любят и поддерживают.

В такой атмосфере он впервые. И видно, как он расцветает на глазах. Если и были какие-то скептические мысли по поводу того, как он себя будет проявлять в игре и в коллективе, то все они отпали с первых дней. Думаю, что все у него получится.