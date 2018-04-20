Тренер Na`Vi: "На The International не важно, что ты делал весь год"

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр "XBOCT" Дашкевич отметил в интервью MID.TV, что находит мотивацию в самом себе, а не в окружающих. Он также выделил роль командного психолога. Дашкевич выразил мнение, что выступление на The International не зависит от выступлений в течение сезона.

– Судя по последним интервью, ваша мотивация в роли тренера команды растет и крепнет с каждым днем. В чем вы нашли свой стимул?

– В себе нашел, не в окружающих. Некоторые люди изменили видение и понимание того, что я делаю, улучшили его. Не секрет, что мы занимались с психологом, она тоже в этом поучаствовала.

– Можете поделиться вашей тренерской целью?

– Конечно же побеждать. Для начала, быть уверенным, что попадешь на The International, чтобы начать продуктивную подготовку к этому турниру. Там не важно, что вообще ты делал весь год, можно выиграть два-три bo3 и оказаться в дамках. Ты отталкиваешься от пары игр здесь и сейчас, а то, как ты выступал раньше вообще значения не имеет.