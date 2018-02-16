Тренер Effect назвал причиной победы в отборе на DAC 2018 "отлаженный механизм"

Тренер состава Effect по Dota 2 Арсений "ArsZeeqq" Усов подчеркнул в интервью cybersport.ru, что залогом успеха команды на квалификации Dota 2 Asia Championships 2018 стал сбалансированный состав без слабых мест. Он отметил: "эффекты" не подстраивались под Natus Vincere в матче, состоявшемся 12 февраля и завершившимся их победой со счетом 2:0.

Effect завоевала единственную квоту на "мэйджор" в Шанхае от СНГ региона. Отметим, что ранее коллектив не выступал на турнирах данной категории.

Финальная часть DAC 2018 пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

– На квалификации к DAC болельщики в вас не верили, но вы победили. Как?

– Многим командам на квалификации не хватает крупицы, чтобы был хорошо отлаженный механизм. Кому-то не хватает капитана, пикера; кому-то сильных коров; кому-то коллеров, саппортов и так далее. У нас есть все. У нас есть два пикера в команде, есть капитан, каждый на своей роли выполняет то что нужно, каждый выполняет свою задачу. Вот и все.

– О чем нужно знать готовясь играть против нынешней Na’ Vi? В чем была ваша задача по пикам и по игре?

– Сказать откровенно, когда я готовил аналитику к матчу, все, что видел Клока и СФ. В остальном там ничего не было. Мы в первой стадии обсуждали идею забанить Клока и все.

– То есть вы играли своими тактиками, не подстраиваясь под Na’ Vi?

– У нас в команде такая политика, что мы должны учиться и стараться вести свою игру; навязывать ее, чтобы соперники к нам готовились, адаптировались во время матча. Мы делаем, что сами хотим, и уже дальше смотрим по ситуации.