Трансляции The Kiev Major в "Одноклассниках" собрали 19 миллионов просмотров

Трансляции The Kiev Major по Dota 2 в социальной сети "Одноклассники" собрали суммарно более 19 миллионов просмотров, из которых 68 процентов были уникальными, сообщает пресс-служба соцсети. Самой большой оказалась аудитория финальных эфиров: основная и альтернативная трансляции в заключительный день турнира получили 10 миллионов просмотров. Одновременно трансляции финала смотрели до 80 тысяч человек онлайн.

Почти половина людей наблюдали за трансляцией со своих смартфонов: 45 процентов просмотров пришлись на мобильные устройства. Чаще всего турнир смотрели люди в возрасте 26-35 лет – 34 процента от всей аудитории чемпионата. Среднее время просмотра составило 8 минут.

Трансляции The Kiev Major 2017 проходили в "Одноклассниках" с первого дня проведения турнира. Всего пользователи социальной сети увидели 13 трансляций за шесть дней.