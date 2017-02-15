The Kiev Major может пройти в центре культуры и искусств "Октябрьский дворец"

Самым вероятным местом проведения предстоящего турнира по Dota 2 The Kiev Major является Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец", сообщает украинский спортивный портал xsport.ua. Несмотря на то, что площадка пользуется спросом, на ней не запланированы никакие события на конец апреля текущего года, когда пройдет первый "мэйджор" в СНГ-регионе. Во всех остальных киевских залах, где мог состоятся подобный турнир, запланированы различные мероприятия с 20 по 23 апреля.

Напомним, что прошлый major-турнир состоялся в бостонском театре Wang Theatre. Призовой фонд всех последних чемпионатов от разработчика игры – корпорации Valve – составлял не менее трех миллионов долларов.