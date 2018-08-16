The International 2018. Онлайн-трансляция. День второй

В Ванкувере (Канада) в среду, 15 августа, стартовал крупнейший турнир по Dota2 The International (TI8). Компания "Телеспорт" ведет в соцсети Одноклассники трансляции всех матчей.

Трансляцию второго дня - четверга, 16 августа, можно смотреть на этой странице.

Трансляции доступны в группе телеканала "Сила" в Одноклассниках на любых устройствах: в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Ключевые матчи турнира впервые в мире будут показаны в формате Ultra HD (4К).

The International – самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится с 2011 года. Всего в турнире участвуют 18 команд, которые борются за общий призовой фонд в размере более 20 миллионов долларов.