The International 2018. Онлайн-трансляция. День первый

В Ванкувере (Канада) в среду, 15 августа, стартует крупнейший турнир по Dota2 The International (TI8). Социальная сеть Одноклассники первой в мире покажет киберспортивные трансляции в формате Ultra HD (4К). Компания "Телеспорт" проведет в соцсети трансляции всех матчей.

Трансляция первого дня будет доступна на этой странице.

Каждый день перед трансляциями матчей в ОК будет проходить специальное шоу с обсуждением самых ярких моментов The International: вести его будет известный блогер и рэп-исполнитель Big Russian Boss. Во время шоу в неформальной обстановке будут обсуждаться матчи и основные события TI8. Гостями студии в разные дни станут известные российские киберспортсмены, блогеры, селебрити.

Трансляции будут доступны в группе телеканала "Сила" на любых устройствах: в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Ключевые матчи турнира впервые в мире будут показаны в формате Ultra HD (4К).

The International – самый крупный ежегодный киберспортивный турнир. Проводится компанией Valve с 2011 года. Всего в турнире участвуют 18 команд, которые поборются за общий призовой фонд в размере более 20 миллионов долларов.