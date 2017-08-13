The International 2017 одновременно смотрело более 10 миллионов человек

Портал Esports Charts подготовил инфографику о просмотрах трансляций матчей The International 2017. По данным источника, максимально одновременно за турнирном следило 10,9 миллиона человек. Из них 10 миллионов – из Китая. Максимальный показатель для англоязычной трансляции – 921 тысяча зрителей, для русскоязычной – 362 тысячи зрителей.

Самым популярным матчем стал финал нижней сетки, в котором встречались LGD.Forever Young и Team Liquid (1:2). Гранд-финал, в котором Team Liquid разгромила Newbee, расположился на втором месте. Замкнул тройку поединок с участие российской Team Empire. Встречу "Имерии" с Liquid одновременно смотрели 677,9 тысячи зрителей.