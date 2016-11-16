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The Imperial вышла в финал верхней сетки ProDotA Cup Europe #12

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Датский коллектив The Imperial пробился в финал верхней сетки турнира ProDotA Cup Europe #12. В полуфинальном матче датчане переиграли своих географических соседей – коллектив из Швеции SOLIDUDES. В финале The Imperial встретится с победителем пары Team Empire (Россия) – Prodota Gaming (Европа). Встреча пройдет 23 ноября. Напомним, что призовой фонд ProDotA Cup Europe #12 составляет 5 тысяч долларов, из которых 3,5 тысячи достанутся победителю соревнований.

ProDotA Cup Europe #12

Верхняя сетка

Полуфинал

The Imperial (Дания) – SOLIDUDES (Швеция) – 2:0

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Материалы REN-TV

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