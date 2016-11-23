The imperial выиграла Royal Arena #1

Датский коллектив The Imperial стал чемпионом Royal Arena #1. В финале датчане переиграли Escape Gaming. Для победы The Imperial потребовалось три карты - 3:0.

В матче за третье место встречались между собой российская команда F.R.I.E.N.D.S. и Ad Finem из Греции. Сильнее оказались "друзья" - 2:0. Призовой фонд соревнований составлял 5 тысяч долларов. Победитель получил 3 тысячи, обладатель второго места- 1,5 тысячи. Россияне из F.R.I.E.N.D.S. заработали чек на 500 долларов.

Royal Arena #1

Финал

The Imperial (Дания) - Escape Gaming (Европа) - 3:0

Матч за третье место

F.R.I.E.N.D.S. (Россия) - Ad Finem (Греция) - 2:0