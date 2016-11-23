11:52 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

The imperial выиграла Royal Arena #1

0
0
0

Датский коллектив The Imperial стал чемпионом Royal Arena #1. В финале датчане переиграли Escape Gaming. Для победы The Imperial потребовалось три карты - 3:0.

В матче за третье место встречались между собой российская команда F.R.I.E.N.D.S. и Ad Finem из Греции. Сильнее оказались "друзья" - 2:0. Призовой фонд соревнований составлял 5 тысяч долларов. Победитель получил 3 тысячи, обладатель второго места- 1,5 тысячи. Россияне из F.R.I.E.N.D.S. заработали чек на 500 долларов.

Royal Arena #1
Финал
The Imperial (Дания) - Escape Gaming (Европа) - 3:0
Матч за третье место
F.R.I.E.N.D.S. (Россия) - Ad Finem (Греция) - 2:0

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ