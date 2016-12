Датский коллектив The Imperial одержал победу на пятом турнире серии WellPlay Invitational. В гранд-финале датчане переиграли шведскую команду Horde. Для победы The Imperial потребовалось пять карт – 3:2. Призовой фонд турнира составлял три тысячи долларов, 2,5 тысячи досталось победителю турнира, команда экс-игрока The Alliance Akke получила 500 долларов.

WellPlay Invitational 5

Гранд-финал

The Imperial (Дания) – Horde (Швеция) – 3:2