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The Imperial победила Elements Pro Gaming на WellPlay Invitational #5

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Датский коллектив The Imperial одержал победу в полуфинале верхней сетки турнира WellPlay Invitational #5. В полуфинале датчане переиграли сербский коллектив Elements Pro Gaming. В другом полуфинале между собой встретятся ProDota Gaming и победитель четвертьфинала между Horde (Швеция) и Team Alternate (Польша). Призовой фонд соревнований составляет 3 тысячи долларов. Закончится чемпионат 10 декабря.

WellPlay Invitational #5

Верхняя сетка

Полуфинал

The Imperial (Дания) – Elements Pro Gaming (Сербия) – 2:1

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