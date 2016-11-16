The Imperial победила Elements Pro Gaming на WellPlay Invitational #5

Датский коллектив The Imperial одержал победу в полуфинале верхней сетки турнира WellPlay Invitational #5. В полуфинале датчане переиграли сербский коллектив Elements Pro Gaming. В другом полуфинале между собой встретятся ProDota Gaming и победитель четвертьфинала между Horde (Швеция) и Team Alternate (Польша). Призовой фонд соревнований составляет 3 тысячи долларов. Закончится чемпионат 10 декабря.



WellPlay Invitational #5

Верхняя сетка

Полуфинал

The Imperial (Дания) – Elements Pro Gaming (Сербия) – 2:1