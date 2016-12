The Imperial распустила свой состав по DotA 2, сообщает официальный сайт организации. Причиной подобного решения стало желание игроков перейти под другой тег. По cловам руководства The Imperial, игроки получили более выгодное предложение от другого киберспортивного клуба. Помимо этого, The Imperial пообещала заключить соглашение с другой командой и не исключила варианта смены дисциплины. Стоит отметить, что ранее коллектив The Imperial назывался Danish Bears.