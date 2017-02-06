23:50 6 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

The Alliance переиграла NiP в шведском дерби на DAC 2017

0
0
0

Шведский коллектив The Alliance переиграл со счетом 2:1 соотечественников Ninjas in Pyjamas в рамках матча нижней сетки квалификаций европейского региона к турниру Dota 2 Asia Championships. После этого поражения NiP лишилась шансов на попадание в LAN-финал соревнований, а "Альянс" поборется с датской Cloud9 в финале нижней сетки за выход в плей-офф отборочного этапа. Команды уже встречались в первом матче верхней сетки, где сухую победу одержала пятерка из Дании.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ