The Alliance переиграла NiP в шведском дерби на DAC 2017

Шведский коллектив The Alliance переиграл со счетом 2:1 соотечественников Ninjas in Pyjamas в рамках матча нижней сетки квалификаций европейского региона к турниру Dota 2 Asia Championships. После этого поражения NiP лишилась шансов на попадание в LAN-финал соревнований, а "Альянс" поборется с датской Cloud9 в финале нижней сетки за выход в плей-офф отборочного этапа. Команды уже встречались в первом матче верхней сетки, где сухую победу одержала пятерка из Дании.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.