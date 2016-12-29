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The Alliance переиграла Horde в шведском дерби на Royal Arena

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Шведский коллектив The Alliance переиграл со счетом 2:0 соотечественников из Horde в рамках групповой стадии второго сезона Royal Arena – online-турнира на шесть команд с призовым фондом 5 тысяч долларов. После этой победы Alliance делит первое место квартета B с российской Team Empire, которая переиграл Horde в первом туре с аналогичным счетом. Победитель группы B определится в очном противостоянии лидеров.

Online-турнир

Royal Arena

Групповой этап

Team Alliance – Horde – 2:0

The Alliance: Джонатан "Loda" Берг, Джерри "EGM" Лундквист, Симон "Handsken" Хааг, Йонас "jonassomfan" Линдхольм, Линус "Limmp" Бломдин

Horde: Эскил "Eskillz" Сандблад, Жан "Gorgc" Стафановски, Стив "Excalibur" Йе, Аксел "Pablo" Кальман, Йоаким "Akke" Актералл.

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