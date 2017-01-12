Team Ukraine проиграла первый матч на WESG перуанской Infamous

Коллектив по Dota 2 Team Ukraine уступил со счетом 2:0 перуанской Infamous в первом туре группового этапа турнира World Electronic Sports Games, призовой фонд которого в данной дисциплине составляет 1,5 миллиона долларов. В следующем раунде сборной украинских киберспортсменов предстоит встретится с российской Comanche. Всего в квартете D выступает шесть команд, три из которых пройдут в стадию игр на выбывание, а победитель группы начнет свое выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала.

Китай

World Electronic Sports Games

Групповой этап

Первый тур

Team Ukraine (Украина) - Infamous (Перу) - 0:2

Team Ukraine: Роман "Resolut1on" Фоминок, Данил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRaL" Нигрини, Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко, Иван "ArtStyle" Антонов

Infamous: Алонсо "Kotarō Hayama" Лайон, Стивен "StingeR" Варгас, Бенджамин "Benjaz" Ланао, Кристиан "Accel" Круз, Ренато "Kingteka" Гарсиа