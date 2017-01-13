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Team Ukraine поднялась на 3-ю строчку группы D на WESG

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Коллектив Team Ukraine переиграл со счетом 2:0 российскую Comanche во втором туре группового этапа турнира World Electronic Sports Games и переместился на третью строчку секстета D по итогам первого соревновательного дня. После этого поражения Comanche опустилась на последнее место в группе. В первом раунде российский коллектив разделил очки с Signature.Trust из Тайланда.

В стадию игр на выбывание выйдут по 3 сильнейших коллектива из каждого секстета, а победители группового этапа начнут выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала.Чемпион соревнований с призовым фондом 1,5 миллиона долларов определится 15 января в китайском городе Чанчжоу.

Турнирное положение в группе D: MAX.Y – 4 очка (2 матча), Infamous – 2 (2), Team Ukraine – 2 (2), TNC – 2 (2), Signature.Trust– 1 (2), Comanche – 1 (2).

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