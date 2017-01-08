Team Ukraine и Fantastic Five узнали своих соперников по групповому этапу WESG

Организаторы World Electronic Sports Games объявили состав групп на LAN-финал турнира. Российский коллектив Fantastic Five встретится с аргентинской Vultur в первом туре группы B. Украинская Team Ukraine поборется с датской Cloud9 за первые очки в секстете D. Победители своих групп попадут сразу во вторую стадию игр на выбывание, а команды, занявшие вторую и третью строчку начнут свое выступление в плей-офф с первого раунда. Победитель чемпионата с призовым фондом 1,5 миллиона долларов определится в китайском городе Чанчжоу 15 января.

В соревнованиях по дисциплине Dota 2 примут участие 24 команды. Согласно регламенту WESG: все члены учавствующих коллективов обязаны иметь одно гражданство.