00:50 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Team Ukraine и Fantastic Five узнали своих соперников по групповому этапу WESG

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Организаторы World Electronic Sports Games объявили состав групп на LAN-финал турнира. Российский коллектив Fantastic Five встретится с аргентинской Vultur в первом туре группы B. Украинская Team Ukraine поборется с датской Cloud9 за первые очки в секстете D. Победители своих групп попадут сразу во вторую стадию игр на выбывание, а команды, занявшие вторую и третью строчку начнут свое выступление в плей-офф с первого раунда. Победитель чемпионата с призовым фондом 1,5 миллиона долларов определится в китайском городе Чанчжоу 15 января.

В соревнованиях по дисциплине Dota 2 примут участие 24 команды. Согласно регламенту WESG: все члены учавствующих коллективов обязаны иметь одно гражданство.

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Материалы REN-TV

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