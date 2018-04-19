Team Spirit завоевала квоту СНГ на китайском "супермэйджоре"

Российская Team Spirit стала обладателем единственной квоты региона СНГ на предстоящем China Dota2 Supermajor. В борьбе за слот на главном "мэйджоре" сезона "Спирит" оказалась сильнее Team Empire, Vega Squadron, Gambit и FlyToMoon. В пяти встречах команда одержала четыре победы, уступив только "Империи".

Основной этап "супермэйджора" пройдет в Шанхае с 2 по 10 июня. 16 участников разыграют 1,5 миллиона долларов и 2250 очков DPC, необходимых для попадания на чемпионат мира. СНГ также представят Virtus.pro и Natus Vincere, получившие прямое приглашение на LAN-финал.