Team Secret вышла в финал квалификации EPICENTER: Moscow

Европейская Team Secret переиграла состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere в финале верхней сетки региональной квалификации EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:1. За попадание в гранд-финал Na`Vi поборется с сильнейшим коллективом из четырех оставшихся. В полуфиналах нижней сетки встретятся российская Team Empire и шведская The Alliance, польская Team Singularity и Vega Squadron, также представляющая Россию.

Ранее прямое приглашение получили европейские OG и Team Liquid, китайская Invictus Gaming и Virtus.pro, для которой московский турнир станет домашним. LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.