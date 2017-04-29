Team Secret уступила бразильской SG в 1/8 финала The Kiev Major

Представляющая Европейский Союз Team Secret эстонца Клемента "Puppey" Иванова уступила бразильскому коллективу SG e-Sports в 1/8 финала The Kiev Major, который проходит в эти дни в Киеве. Счет встречи – 2:1. Стоит отметить, что "Сикрет" завершила групповой этап на первом месте с тремя победами в трех встречах. SG не смогла набрать очков и замкнула таблицу первой стадии.

На чемпионате используется формат single elimination, при котором участник вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде бразильцам предстоит встретится с американской EG, ранее переигравшей Thunderbirds украинца "Resolut1on". Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Team Secret (Европейский Союз) – SG e-Sports (Бразилия) – 1:2