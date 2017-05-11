Team Secret – соперник Na’ Vi по финалу верхней сетки региональной квалификации EPICENTER: Moscow

Состав Team Secret по Dota 2 нанес поражение в полуфинале верхней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы польской Team Singularity со счетом 2:0. За выход в гранд-финал "секретные" поспорят с Natus Vincere.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

СНГ и Европа

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

Team Singularity – Team Secret - 0:2