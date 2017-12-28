Team Secret приглашена на польский "мэйджор"

Team Secret вслед за российской Virtus.pro приглашена на ESL One Katowice 2018. Команда Клемента "Puppey" Иванова получила инвайт как победитель последнего "мэйджора" DreamLeague Season 8 в шведском Йенчепинге.

Из 16 участников турнира еще восьмерым выдадут приглашения, а остальные шесть определятся через региональные отборочные. LAN-финалы ESL One Katowice 2018 пройдут в Польше с 20 по 25 февраля. Команды разыграют призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.